Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen eine 36 Jahre alte Frau wegen versuchtem Totschlag und schwerer Körperverletzung in zwei Fällen erhoben. Der Beschuldigten wird vorgeworfen, im Juni vergangenen Jahres ihre damals sechs Monate alten Säuglinge von ihrem Balkon in der ersten Etage eines Plattenbaus in Dresden-Gorbitz geworfen zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollte die bis dahin nicht vorbestrafte Frau ihre Kinder töten. Die Frau habe zu den Tatvorwürfen bisher keine Angaben gemacht, so die Staatsanwaltschaft. "Sie wurde in einem Krankenhaus untergebracht", sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt MDR SACHSEN am Freitag.