Bei einem Verkehrsunfall in der Südvorstadt in Dresden sind am Sonnabend vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein betrunkener 41 Jahre alter Mann mit seinem Wagen zu schnell auf der Nürnberger Straße in Richtung Strehlen unterwegs. Am Fritz-Foerster-Platz sei er trotz roter Ampel auf die Kreuzung gefahren. Dabei kollidierte er mit einem von rechts aus der Bergstraße kommenden Auto.