Zudem gingen laut den Ergebnissen der Forscher fast 40 Prozent der über 65-Jährigen gehe davon aus, dass Medien die Funktion haben, die Meinungsbildung in der Bevölkerung zu lenken. "Zentrale Funktionen von Medien in Deutschland werden von vielen Sachsen nicht genannt oder nicht gewusst", erklären die Forscher in der Studie. "Das für die Demokratie in Deutschland wichtige Neutralitätsprinzip in der Medienberichterstattung ist nahezu unbekannt. Rund ein Drittel der Sachsen vertritt die Meinung, Medien seien dazu da, "Meinungen zu lenken" oder "politische Meinungen zu vertreten".