Die Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens muss 2025 deutlich sparen, weil die Mitgliederzahlen weiter sinken und damit auch die Kirchensteuereinnahmen . Am Wochenende sind die Sparvorschläge konkreter geworden. Auf der Synode in Dresden stellte der Finanzausschuss zur Debatte, die Finanzierung der Wochenzeitung "Der Sonntag" zu streichen. 440.000 Euro sind dafür noch im Haushalt aktuell vorgesehen. Auch beim Dresdner Kreuzgymnasium soll gespart werden und bei der Evangelischen Schulstiftung.

Gespart werde solle auch bei Bau- und Sanierungsvorhaben der Kirchgemeinden. Hier soll die Summe von 18 Millionen Euro in diesem Jahr auf knapp zwölf Millionen Euro sinken. Anstehende Vorhaben der Kirchgemeinden sollen zurückgestellt werden. Entscheidungen sind dazu noch nicht gefallen. Der neue Haushalt liegt dem Kirchenparlament (Synode) zum Beschluss vor. Das Gremium tagt noch bis Montag in Dresden in der Dreikönigskirche.