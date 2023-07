Um technologischen Rückstand aufzuholen, seien außerdem Subventionen möglich, sagt Brünler: "Es gibt ja nicht umsonst Förderprogramme des Landes, des Bundes, der EU und so weiter, die solche Sachen ja auch auffangen sollen. Und da ist, glaube ich, im Freistaat Sachsen schon ziemlich viel gelungen. Ich glaube, wir haben da auch keinen Grund uns zu verstecken. Viele unserer Unternehmen im Bereich Maschinenbau oder Zulieferer im Fahrzeugbereich – oder wenn man an irgendwelche Start-ups im IT-Bereich denkt – sind nicht weniger produktiv und nicht weniger innovativ als Unternehmen in anderen Teilen Deutschlands."

Doch auch Sachsens Verwaltungen stecken in einer Zwickmühle, Land und Kommunen brauchen selbst Fachkräfte. Diese fehlen dann jedoch in der Wirtschaft. Der wirtschaftspolitische Sprecher der mitregierenden CDU-Fraktion, Jan Hippold, sagt, der Freistaat will sich darüber perspektivisch Gedanken machen: "Um eben der Wirtschaft nicht noch zusätzlich diesen Konkurrenzdruck aufzubürden. Wir werden perspektivisch nicht umhinkommen, entweder zu digitalisieren oder darüber nachzudenken, dass bestimmte Aufgaben eben nicht mehr erbracht werden können. Das wird ganz von alleine passieren. Unter dem Aspekt Aufgabenkritik wäre es mal gut, man beschäftigt sich frühzeitig damit, zu hinterfragen, was muss unbedingt noch sein und was kann man gegebenenfalls perspektivisch durch beispielsweise künstliche Intelligenz erledigen lassen."