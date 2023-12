Fahrplanwechsel Bauarbeiten bremsen Regionalbahnverkehr in Sachsen aus

Der Fahrplanwechsel bei der Eisenbahn am Sonntag bringt für die Pendler und Ausflügler in Nahverkehrszügen in Sachsen nur wenige Änderungen. Bauarbeiten und Personalmangel sorgen weiterhin für Abweichungen. Da die Fahrplanabweichungen oft nur für einen bestimmten Zeitraum gelten und auch kurzfristig Änderungen möglich sind, raten die Verbünde generell, die Fahrzeiten kurz vor dem Reisetag nochmals zu überprüfen.



"Im Wesentlichen bleibt das bestehende Angebot erhalten", sagte ein Sprecher des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS). Das sei in der aktuellen Zeit mit steigenden Kosten für Personal, Betrieb, Energie und angespannter Lage auf dem Arbeitsmarkt eine gute Nachricht, so der Sprecher. Auf modernere Züge zwischen Chemnitz und Leipzig können sich Fahrgäste ab Sommer freuen. Dann sollen die neuen Akku-Triebwagen nach und nach die bisherigen Wendezüge mit Reichsbahn-Waggons ablösen. Auf einen genauen Termin will sich der VMS aber nicht festlegen lassen.