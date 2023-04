Elf solcher Akku-Züge, die nach Streckenelektrifizierung auch mit normalem Oberleitungsstrom funktionieren, werden der MRB vom VMS bereitgestellt. Optisch erinnern sie an die Elektrozüge, die die MRB bereits zwischen Dresden und Hof sowie Chemnitz und Elsterwerda einsetzt. Auch diese Züge werden vom VMS zur Verfügung gestelllt. Das hat den Vorteil, dass in Folgeausschreibungen auch bei möglichem Betreiberwechsel, geeignete Fahrzeuge in der Region vorhanden sind.

Die bisherigen RE-Züge aus betagten Reichsbahn-Waggons werden im Sommer 2024 ausgedient haben. Bildrechte: dpa