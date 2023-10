Der privatwirtschaftlich betriebene Fernzug Flixtrain wird ab Fahrplanwechsel am 10. Dezember zwischen Dresden und Berlin auch in Elsterwerda und am alten Flughafenbahnhof Schönefeld halt. Von dort fährt die S-Bahn zum Terminal des Flughafens Berlin-Brandenburg. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, soll Zahl der Sitzplätze in den Zügen um 25 Prozent erhöht werden. Fahrten im Flixtrain müssen grundsätzlich vorab gebucht werden. Der Sitzplatz wird dabei immer automatisch ohne Aufpreis reserviert. Deutschlandtickets gelten bei dem Unternehmen nicht.

Der Flixtrain zwischen Dresden und Berlin hält künftig in Elsterwerda und am alten Flughafenbahnhof in Schönefeld. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Flixtrain fährt immer montags, freitags und sonnabends frühmorgens von Dresden über Berlin, Hannover, Dortmund, Köln nach Aachen. Jeweils am Vorabend kommen die Züge in Dresden an. In den Zügen gibt es nur eine Reiseklasse - analog zum Fernreisebus.



Das Unternehmen kündigte an, sein Engagement auf der Schiene weiter ausbauen zu wollen. Zum Netz gehört in Sachsen auch die Stadt Leipzig, die mehrmals in der Woche über Berlin mit Hamburg verbunden ist. Zudem steuern Fernbusse des Unternehmens im Linienverkehr zwölf Städte in Sachsen an.