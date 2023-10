Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn gibt es bald auch mehr Nachtzugverbindungen durch Thüringen. Ein Überblick:

Thüringen hat aktuell bereits einige Anschlüsse an das europäische Nachtzugnetz. So hält der IC 60408 mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen aus Berlin nach Zürich in Erfurt mit Zwischenhalten in Mannheim, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg und Basel und zurück (IC 60409). Abfahrt in Erfurt ist hier um 1:24 Uhr. Aus Gründen der Nachtruhe ist in Erfurt jedoch kein Zu- oder Ausstieg in den Schlaf- und Liegewagen und damit nur die Nutzung der Sitzwagen möglich.

Der Nacht-ICE 698/699 von Berlin nach München hält in Erfurt um 23:35 Uhr, in Gotha um 23:55 Uhr und in Eisenach um 00:10 Uhr. Der Gegenzug aus München hält sowohl in Eisenach (4:45 Uhr), Gotha (5:01 Uhr) und Erfurt (5:18 Uhr) als auch in Weimar (5:35 Uhr).

Der Intercity 2 von Rostock nach Wien hält in der Nacht in Jena Paradies (2:13 Uhr), Jena-Göschwitz (2:19 Uhr) und Saalfeld (2:47 Uhr). Allerdings startet der IC in diesem Jahr vorübergehend erst in Leipzig statt in Rostock. Weitere Zwischenhalte sind im Dezember noch Nürnberg und Passau. Der Gegenzug aus Wien hält um 2:34 Uhr in Saalfeld, 3:01 Uhr in Jena-Göschwitz und um 3:09 Uhr in Jena Paradies.

Außerdem hält der EC 459 von Zürich nach Prag aktuell täglich um 3:16 Uhr am Erfurter Hauptbahnhof. Der Gegenzug (EC 458) mit Abfahrt in Prag um 18:26 Uhr hält drei Mal wöchentlich um 1:22 Uhr in Erfurt.

Thüringen soll künftig Anschluss an den Nightjet mit Schlaf- Liege und Sitzwagen bekommen. Bildrechte: IMAGO / Arnulf Hettrich

Die Verbindungen Berlin-Zürich und Berlin-München werden mit dem neuen Fahrplan beibehalten. Der IC 2 von Rostock nach Wien startet ab 2024 wieder wie geplant in Rostock und hält dann zusätzlich in Berlin.

Der EC 459 von Zürich nach Prag fährt mit dem neuen Fahrplan nur noch fünf Mal pro Woche, der Gegenzug aus Prag dafür täglich.