Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hatte am Dienstag Mängel bei der Umsetzung des 2019 beschlossenen Radwegekonzeptes bedauert. Zur Wahrheit gehöre, dass die Planung eines Radweges inzwischen acht Jahre benötige.



Die größten Verfahrenshemmnisse seien Eigentumsfragen und unnötige Untersuchungen. Man habe sich bisher nicht auf einfachere Planungsprozesse einigen können. Zudem fehle Personal für die Planung. Am Ende scheitere es nicht an den Haushaltsmitteln, sondern an den Planungskapazitäten, sagte Dulig.