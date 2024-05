Das Licht muss so am Rad befestigt sein, dass ein Verstellen und Blenden des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist, so ist es vorgeschrieben. Das heißt, eine Halterung, in die man die Lampe fest einstecken kann, ist erlaubt, die "Grubenlampe" am Helm jedoch nicht. Amtlich liest sich das in der STVZO als "… während des Betriebs fest angebracht und gegen unabsichtliches Verstellen unter normalen Betriebsbedingungen gesichert".