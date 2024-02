Das Wahljahr 2024 in Sachsen - Am 9. Juni sind in Sachsen Kommunalwahlen, bei denen Sächsinnen und Sachsen ab 18 Jahren wahlberechtigt sind. Das heißt: In allen 418 sächsischen Gemeinden werden die Kommunalparlamente neu gewählt, sowie die zehn Kreistage. In vielen Gemeinden finden an dem Tag auch die Ortschaftsratswahlen statt.



- Gleichzeitig gilt es am 9. Juni auch auf Europaebene bei den Europawahlen mitzubestimmen. Hier können schon 16-Jährige mitwählen.



- Am 1. September sind die 3,3 Millionen Wahlberechtigten (Ü18) zur Landtagswahl in Sachsen aufgerufen.