Aufsehen erregt hatte die Cyberagentur zuletzt mit der Vergabe eines millionenschweren Forschungsauftrages zur Schnittstelle Computer-Mensch. Sie überweist in den nächsten vier Jahren 30 Millionen Euro nach Cottbus an das Start-Up "Zander Labs", das die Interaktion zwischen Mensch und Maschine komplett neu gestalten will. Involviert sind aber auch Fraunhofer-Institute in Dresden und Ilmenau, Unternehmen in München und im niederländischen Haarlem sowie Universitäten in Cottbus, Wien und Würzburg.