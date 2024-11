Stellenstreichungen im sozialen Bereich

Die Kommunen, die per Schlüsselüberweisung Geld vom Land bekämen, hätten aufgrund der schwierigen Haushaltslage schon viele freiwillige Leistungen gestrichen, mit denen unter anderem die DRK-Angebote bezahlt werden, erklärt Kranich. "In fünf Kommunen in Sachsen sind bereits Stellen in der Schulsozialarbeit weggefallen. Allein in Dresden betrifft das vier Stellen." Schwierig sehe es auch für die Schulbegleiter des DRK aus, die sich um Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen kümmern.

"Die Schulbegleiter, die Sozialarbeiter und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Schuldnerberatung, sind alles Menschen, die Berufe ausüben. Die brauchen Sicherheit und müssen planen können." Ob eine Minderheitsregierung in der Lage wäre, diese Aufgaben zu bewältigen, will der Sprecher nicht bewerten. Stattdessen antwortet er grundsätzlich: "Im Sozialen ist Zuverlässigkeit und Planbarkeit besonders wichtig. Daher hoffe ich, dass das gelingt", sagt Kranich.

Angesichts der zahlreichen Herausforderungen darf es keine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners werden. Jörg Dittrich Präsident der Handwerkskammer Dresden

Neben den sozialen Trägern schauen auch die Handwerker im Freistaat gespannt darauf, was sich nach dem Scheitern der Verhandlungen zur Brombeerkoalition in Sachsens Landespolitik tut. Es sei positiv, dass CDU und SPD Verantwortung im Freistaat übernehmen. Allerdings werde die Arbeit in der geplanten Minderheitsregierung sicher nicht einfach, sagt der Dresdner Handwerkskammerpräsident Jörg Dittrich.