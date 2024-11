Wegen der Entwicklungen in Berlin spielte die Bundespolitik auf dem Landesparteitag eine große Rolle. So ging es in Neukieritzsch auch um das Verfahren zur Kür des sächsischen Kandidaten für die anstehenden Bundestagwahl. Und Auftaktrednerein war die neue Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner, die seit einem Monat gemeinsam mit Jan van Aken die Geschicke der Linken lenkt. Sie erlebe in der ganzen Republik einen Aufbruch und ein großes Miteinander in der Partei, so Schwerdtner. In wenigen Wochen sei viel geschafft worden. Die Linke sei für die Bundestagswahl im Februar gewappnet und werde den Sozialstaat mit Haut und Haaren gegen die erwarteten Angriffe der Union unter Friedrich Merz verteidigen. Schwerdtner unterstrich die Linken-Forderung, Energie- und Wohnungskonzerne zu verstaatlichen und forderte eine Abkehr von der "Militarisierung der Bundesrepublik".