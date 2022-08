FAQ Waldbrandgefahr Was ist in welchen Wäldern Sachsens erlaubt?

Waldbrände, Trockenheit, Hitze: Sachsen hat für Regionen in drei Landkreisen und Dresden die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen, viele Wälder dürfen deswegen nicht mehr betreten werden. Was heißt das im Detail? Wo ist was erlaubt und was ist unter hohen Strafen verboten? Die wichtigsten Antworten von MDR SACHSEN.