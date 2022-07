Besser seien daher Mischbestände mit verschiedenen Baumarten in verschiedenen Altersklassen: "Vereinfacht ausgedrückt gibt es in solchen Wäldern verschiedene Stockwerke. Das sorgt für niedrigere Temperaturen und dafür, dass es feuchter bleibt. Das senkt am Ende das Risiko ab, dass sich Totholz bei einem Waldbrand entzündet", so Bitter.

Mit einem Anteil von reichlich 50 Prozent dominiert in der Sächsischen Schweiz laut Nationalparkverwaltung vor allem die Fichte. Die Kiefer kommt auf einen Wert von 14 Prozent. In den vergangenen Jahren wurden die Bäume massiv durch Stürme und Dürren geschwächt, bevor ihnen der Borkenkäfer häufig den Rest gegeben hat. "Der Borkenkäfer kann sich bei der trockenen und starken Witterung gut vermehren. Er schwächt die Bäume weiter und sorgt dafür, dass sie absterben. Auf diese Weise entsteht weiteres Totholz, das dann wieder ein potenzielles Risiko darstellt", sagt Prof. Bitter.

Der Sprecher des Nationalparks Sächsische Schweiz, Hanspeter Mayr, sieht das Risiko ebenfalls, hält es im aktuellen Fall aber am Ende nicht für entscheidend. "Selbst wenn wir das gesamte Holz, das auf dem Boden liegt, entfernen würden, dann würde so ein Brand genauso schnell verlaufen. In Tschechien haben auch Flächen gebrannt, wo es auf 37 Hektar einen Kahlschlag gegeben hat", sagt Mayr. Schwierigkeiten bereiteten beim Löschen nicht die Bereiche mit Fichten auf dem Boden, sondern die Flächen in den Felsspalten. "Das sind Glutnester, die man per Hand aushacken und kompliziert am Steilhang löschen muss", sagt der Sprecher.