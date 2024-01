An vielen Orten in Sachsen ziehen bald wieder bunte Wagen und kostümierte Menschen mit überschwänglich guter Laune durch die Straßen. Gefeiert wird in der Karnevalshochburg Radeburg, beim 106. Skifasching in Oberwiesenthal oder beim Umzug zum Weiberfasching mit Kussfreiheit in Wittichenau. Auch in Königsbrück, Meerane und Bad Schandau wird jede Menge Trubel sein. Die Termine im Überblick von MDR SACHSEN.