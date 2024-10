Beim Festakt zur Deutschen Einheit im Sächsischen Landtag hat der Präsident des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes, Matthias Grünberg, an die Aufbruchstimmung im Land vor 34 Jahren erinnert. "Es gab ein großes Bedürfnis sich einzubringen. Vorschläge für die Sächsische Verfassung kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Ein Verfassungsentwurf wurde sogar in der Dresdner Tageszeitung 'Union' (heute DNN) abgedruckt", erinnerte sich der diesjährige Festredner.

Später hätten die Menschen tausende Briefe und Postkarten an den Landtag geschrieben, um zu sagen, was ihnen gefällt und was nicht. "Sie wollten sich beteiligen", sagte der Jurist und fügte an: "Auch heute gibt es keine Gleichgültigkeit. Die Menschen haben ein Interesse am Staat und am Gemeinwesen."