Alexander Dierks hatte sich in den letzten Tagen bei allen Fraktionen als Kandidat für das Amt des Landtagspräsidenten vorgestellt. Er musste sich in diesen Gesprächsrunden auch kritische Fragen gefallen lassen. Von den Grünen, weil sie ihm vorwerfen, Teil eines CDU-Wahlkampfes gewesen zu sein, der bewusst Stimmung gegen die Grünen geschürt habe. Und von der AfD, weil Dierks in der vergangenen Legislatur im Plenum oft scharf in Richtung Rechtsaußen ausgeteilt hatte.

Bisher gibt es drei Vize-Landtagspräsidenten in Sachsen, die AfD stellt einen davon. In der neuen Legislatur könnte es vier "Vizes" geben, wenn der entsprechende Entwurf der Geschäftsordnung vom Parlament angenommen wird. Die SPD will auch einen solchen Posten besetzen. Sie wäre ohne einen zusätzlichen "Vize" leer ausgegangen. Ob die Kandidaten von CDU, AfD, BSW und SPD tatsächlich bei den geheimen Wahlen gewählt werden, und wenn ja, in welchem Wahlgang – das wird eine der politisch spannenden Fragen am Dienstag.