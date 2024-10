Mit einem Gottesdienst im Schweriner Dom haben die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Der katholische Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, unterstrich in seiner Predigt die Bedeutung des Kompromisses für das gesellschaftliche Zusammenleben. Wichtig sei auch die Bereitschaft, voneinander und miteinander zu lernen. Die evangelische Nordkirchen-Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt ermutigte dazu, "mitmenschlich" zu leben, "Menschen in Not" zu helfen und das "Handwerk der Demokratie“ neu zu lernen.