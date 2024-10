Die Kappung der Karpfen entspricht der seit 2023 geltenden Förder-Richtlinie "Teichwirtschaft und Naturschutz". Die verbietet auch das Angeln und die Kalkung zur Desinfektion. Laut Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) soll sie in den Teichen die Artenvielfalt mit gefährdeten Tieren und Pflanzen bewahren. Für die Einhaltung fließen Fördergelder. In diesem Juni reichte das Umweltministerium rund drei Millionen Euro an 84 Teichwirtschaften in Sachsen aus, auch um Mehrkosten und Ertragsausfälle auszugleichen.