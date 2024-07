Experten sprechen von einer tickenden Zeitbombe, denn die Lebensdauer liegt zwischen 25 und 30 Jahren. Die sind inzwischen verstrichen, und Anlieger wie Touristiker fürchten nun ein Massensterben wie an der Talsperre Heyda. Dort starben im Frühjahr 2013 tausende Fische an Altersschwäche. Helfer mussten die stinkenden Kadaver mühsam beseitigen.

Für den Tourismus am Hohenwarte-Stausee wäre ein solches Szenario eine Katastrophe. Deshalb fordern sie seit langem, die Karpfen zu entnehmen, ehe es zu spät ist. Doch das ist schwierig. "Wir haben hier unterschiedliche Wassertiefen, da muss man die Fische erst mal finden", sagt Joachim Krause. "Und mit dem Schleppnetz entnimmt man auch viele Nutzfische, was das ganze System durcheinanderbringt."

Fischexperte Joachim Krause glaubt nicht, dass die Karpfen in nächster Zeit in großen Mengen sterben. Anders als in Heyda gebe es im Hohenwarte-Stausee auch im Winter ausreichend Wasser, in dem sich die Tiere frei bewegen können. "Ich habe bisher immer nur mal ein paar einzelne tote Fische gesehen", sagt Krause. "Das ist aber normal."