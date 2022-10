In Chemnitz entsteht ein neues Fernbus-Terminal. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Die zentrale Haltestelle für Fernbusse soll an der Dresdner Straße in Nähe des Hauptbahnhofs eingerichtet werden. Auf den Bahnhofsvorplatz soll auch der Zentrale Omnibusbahnhof umziehen, von dem Regionalbusse ins Umland abfahren. Damit werden Stadt-, Regional-, Fernbus- und Eisenbahnverkehr besser verknüpft und Wege beim Umsteigen verkürzt.