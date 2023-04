Sachsen hat die Ausnahmeregelung für Fahrzeuge ukrainischer Flüchtlinge bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Wie der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Montag mitgeteilt hat, dürfen Autos mit einer gültigen ukrainischen Zulassung und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung bis zu dieser Frist am Verkehr teilnehmen. Dulig begrüßte die "unkomplizierte Lösung", damit die Betroffenen weiter in Deutschland mobil sein können, ohne dass große Kosten auf sie zukommen.