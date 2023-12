Die Forderungen seien "absolut angemessen – die Inflation hat die letzten Tariferhöhungen mehr als aufgefressen", so die Gewerkschaft. "Eine wirkliche Reallohnsteigerung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für die harte Arbeit der Kolleginnen und Kollegen" in der Flughafen-Holding, so Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt. Besonders in den niedrigen Einkommensgruppen sieht die Gewerkschaft Aufholbedarf.



Die Tarifverhandlungen betreffen 1.400 Beschäftigte an den Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden. Insbesondere der Passagierverkehr hinkt an den Flughäfen in öffentlicher Hand dem Niveau von vor der Pandemie noch weit hinterher. In Dresden stehen beispielsweise ganze elf Abflüge am Mittwoch im Flugplan, in Leipzig/Halle sollen innerhalb des gesamten Tages 13 Passagiermaschinen abheben.