Die Elbe ist indes noch gut gefüllt, auch weil es in deren Einzugsgebiet in Böhmen in den vergangenen Tagen kräftig geregnet hat und über die Moldau-Kaskaden oberhalb von Prag Wasser abgegeben wird, das dann in die Elbe gelangt. Die Schwankungen hingen mit der Steuerung dort zusammen, sagte Walther. "Wir profitieren auch von Bauarbeiten an der größten Talsperre Orlík." Die werde dazu abgelassen. "Das hatten wir 2018 nicht."