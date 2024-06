Bildrechte: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Fußball-EM 2024 Public Viewing in Sachsen: Hier wird gemeinsam Fußball geguckt

21. Juni 2024, 13:02 Uhr

Bekommen die Fußballfans in Deutschland wieder ein Sommermärchen wie zur WM 2006? Gut möglich. Zumindest die Stimmung steigt. Und auch zur Fußball-EM vom 14. Juni bis 14. Juli gibt es in Sachsen wieder viele Gelegenheiten, mit Gleichgesinnten die Spiele zu gucken. MDR SACHSEN hat einen Überblick zum Public Viewing in den Regionen zusammengetragen.