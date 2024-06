Insgesamt zahlt Leipzig für die EM aktuell 15 Millionen Euro, davon wurden für die Fanzone sieben Millionen Euro ausgegeben. In vielen Medien wurde berichtet, dass die Gewinne der Fan-Feste durch Speisen oder Sponsoren nicht an die Städte, sondern an die UEFA gehen würden. Projektleiter Schedler stellte nun klar, dass laut den Verträgen in Leipzig die Gewinne nicht an die UEFA abgegeben werden müssen. "Bei allem was wir hier sehen, dürfen wir uns natürlich dann eben auch über Einnahmen freuen und müssen da auch nichts an die UEFA abgeben."