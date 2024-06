Bildrechte: MDR/Leven Wortmann

Galerie-Eröffnung Kunst und Fußball treffen sich in Leipzig

12. Juni 2024, 06:00 Uhr

Gute Kunst muss nicht teuer sein, denn häufig wird der Preis eines Werks durch die Bekanntheit des Künstlers bestimmt. Die neue SKM Galerie eröffnet diesen Donnerstag und bietet ausschließlich Kunstwerke von Kunststudierenden an. In einer lockeren Atmosphäre soll der meist sonst so elitär wirkende Kunstmarkt hier für alle offenstehen und gleichzeitig aufstrebenden Künstlern eine Plattform bieten. Anlässlich des Starts der Fußball-EM widmet sich die erste Ausstellung der Galerie dem Fußball.