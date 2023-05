In Sachsen ist die Zahl der Geburten weiter zurückgegangen. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz aus Anlass des Muttertages mit. Demnach haben im Jahr 2021 insgesamt 32.548 Babys lebend das Licht der Welt in Sachsen erblickt. Davon waren 16.760 Jungen und 15 .88 Mädchen. Im Jahr davor waren es noch 835 Babys mehr.

2016 verzeichnete Sachsen den höchsten Wert mit 37.941 Geburten. Seit 1991 kamen nicht mehr so viele Babys in Sachsen auf die Welt. In den vergangenen Jahren sank die Anzahl Neugeborener von Jahr zu Jahr. Es wird damit gerechnet, dass der Trend hierzulande anhält, weil nun die geburtenschwache Jahrgänge im gebärfähigen Alter seien, so das Statistische Landesamt.