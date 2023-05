In der Zeit der Pubertät empfand ich meine Töchter als enorm anstrengend. Es ist hart zu sagen, doch als sie damals zum Auslandsjahr abdampften, atmete ich erst einmal durch. Ich liebe meine Kinder – auch wenn wir manchmal verschiedener Meinung sind. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Mama Romy

Herausforderung Pubertät

Heute sind Romys Töchter 38 und 36 Jahre alt, ihr Nachzügler-Sohn ist 22 Jahre alt. An die Pubertät ihrer Töchter kann sich die Dresdnerin noch sehr gut erinnern. "In dieser Zeit empfand ich meine Töchter als enorm anstrengend. Es ist hart zu sagen, doch als sie damals zum Auslandsjahr abdampften, atmete ich erst einmal durch." Romy lacht leicht verstohlen, wenn sie das erzählt. "Ja, man sagt das ja sonst nicht so", versucht sie sich fast zu rechtfertigen. "Ich liebe meine Kinder – auch wenn wir manchmal verschiedener Meinung sind. Ich bin sehr, sehr stolz auf sie."

Der kleine Nachzügler-Sohn habe sich in die Mädels-Clique recht organisch eingefügt. "Es ist tatsächlich so: "Mit jedem Kind wird es entspannter", erklärt Romy. Doch auch sie kennt die Zukunftsgespräche und die Sorgen um das berufliche Fundament des Nachwuchses. "Was haben wir über das Bafög gesprochen und die Entwürfe ausgelotet", erinnert sich die Dresdnerin.

Sorgen um die Gesundheit

Sabile stammt aus dem Kosovo und ist Mutter von vier Kindern. Ihre Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge sind 14 Jahre. Danach folgt ein zwölfjähriger Junge. Das siebenjährige Mädchen ist schon in Deutschland geboren. "Es ist Wahnsinn, meine Kinder sprechen perfekt Deutsch, sie verstehen aber auch, wenn ich mit ihnen albanisch rede."

Romy, ihre Arbeitskollegin, klingt sich ein. "Ja, das ist total witzig. Sabile spricht mit ihren Kindern in Albanisch und die Kinder antworten in Deutsch." Natürlich könne sie von ihren Kindern lernen, jeden Tag, erklärt Sabile. "Für mich ist es wunderschön, mit allen aus der Familie am Tisch zu sitzen, wie in einer riesigen, großen Familie. Das verströmt Glück und Geborgenheit." Sabile stammt aus dem Kosovo und arbeitet in Dresden in der Dreikönigskirche. Sie ist Mutter von vier Kindern - darunter einem behinderten Sohn. Ihre Kinder sprechen fließend Deutsch - ein Geschenk für die Deutschkenntnisse der Mutter. Bildrechte: Katrin Tominski

Viele Fragen nach der Herkunft

Die Kosovanerin kennt jedoch auch Sorgen. "Leider hat mein 14-jähriger Sohn viele gesundheitliche Probleme. Er ist zu 50 Prozent behindert und kann oft nicht schlafen, er braucht viel Unterstützung." Auch die vielen Fragen, die ihre Tochter zur Herkunft hat, kann sie manchmal nur schwer beantworten. Was weiß sie schon, warum im Kosovo alles so ist, wie es ist. "Meine Tochter fragte nach der Familie, nach den Großeltern, nach der Heimat, woher wir kommen – manchmal weiß ich gar nicht, was ich antworten soll." Dann lacht Sabile, ihre Kolleginnen kennen viele Geschichten schon: "Ja, die Kinder sind unser großes Glück", erklärt sie und alle Mütter am Tisch nicken.

* Wegen des Muttertags haben wir dezidiert nur die Mütter befragt. Die Perspektive der Väter folgt in einem Beitrag zum Vatertag.