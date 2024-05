Aus der Not entstand Vorzeige-Kita

Das Kita-Projekt kam ins Rollen, weil im Nachbarort Boží Dar Ende der 1990er Jahre der Kindergarten schloss. "2003 hatten wir 20 tschechische Kinder hier." Das sei weniger geworden. Jetzt kämen fünf bis sieben Kinder pro Jahr hinzu. Wenn Sylvia Weißbach darüber nachdenkt, dann sind "bestimmt 150, 160 tschechische Kinder bei uns gewesen".



In der Kita werden Volkslieder auf Deutsch und Tschechisch gesungen, zum Nikolaustag kommt der Mikuláš, Kinder und Personal sprechen und/oder verstehen beide Sprachen. Seit 2004 arbeitet eine tschechische Erzieherin in der Kita. Weißbach hat festgestellt, dass die Eltern beider Seiten "die Nähe zur Kultur des anderen wollen".

Es sind bestimmt schon 150, 160 tschechische Kinder bei uns gewesen. Sylvia Weißbach Kita-Leiterin in Oberwiesenthal

Bildrechte: Kathrin König

Nachteil für tschechische Eltern

Allerdings müssen sich tschechische Eltern diese Nähe auch leisten können. Denn diejenigen, die nicht direkt in zwei Grenzorten wohnen, bezahlen den Kita-Platz voll, weil sich die tschechische Seite schon vor Jahren aus der Ko-Finanzierung des Vorzeige-Projekts zurückgezogen hat. "Das ist ärgerlich und auch unfair. Auch die tschechische Seite müsste sich zu gleichen Teilen an den Lasten beteiligen. Aber wir haben es aufgegeben, das einzufordern", sagt Weißbach. In Sachsen teilen sich Kommunen, Land und Eltern die Kosten je Kita-Platz.

Auch Familie Kelch hatte ihre Kinder einst in den "Regenbogen"-Kindergarten geschickt. Weil die Fahrerei für den Nachwuchs, der nach Kita und Grundschule auch in Arbeitsgemeinschaften und Gruppen Hobbys nachgehen wollte, der Mutter Daniela zu viel wurde, entschloss sich die Familie vom 15 Kilometer entfernten Lipá nach Oberwiesenthal umzuziehen. Die Vorteile der offenen Grenzen nutzen sie nun jeden Tag. Wenn die Teenie-Tochter zur Großmutter nach Prag will, dann fährt sie für wenige Euro mit dem Linien- oder Flixbus.

Bildrechte: Kathrin König

Nächste Generation zieht es nach Asien

Sohn Tom arbeitet als Tischler in Johanngeorgenstadt. Zur Arbeit fährt er über tschechisches Staatsgebiet. "Das ist wesentlich kürzer und die Straßen sind leer." Europa spielt in seinen Plänen keine besondere Rolle, es zieht ihn weiter weg. "Ich will in Japan arbeiten und dort weiter lernen." Der 21-Jährige übt seit einiger Zeit, japanische Schriftzeichen zu lesen. "Eigentlich wollte ich mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland fahren und dann mit dem Schiff weiter bis Japan." Mal sehen, ob das wegen des Krieges geht, sagt er. "Ich muss erst noch ein Jahr lang sparen."

Junge Menschen müssen raus in die Welt. Thomas Kelch Vater von zwei Kindern

"Junge Menschen müssen raus in die Welt. Meine Eltern haben mich auch ziehen lassen", sagt Vater Thomas Kelch zu den Plänen seines Juniors. Als junger Mann war er aus Liebe zu seiner Frau Daniela 1997 als Fliesenleger von Wernigerode nach Tschechien gezogen und hatte dort als Selbstständiger gearbeitet. Ein Jahr habe es gedauert, bis das Nachbarland alle seine Papiere anerkannt habe. Da hatte Thomas Kelch die tschechische Sprache längst gelernt. "Man lernt das automatisch, wenn man in dem Land wohnt und arbeitet."

Vom Harz nach Böhmen zurück ins Erzgebirge

Anfangs hätten sich viele Tschechen über den Deutschen gewundert, der sich bei der Arbeit schmutzig machte, wo doch viele Deutsche meist in großen Autos vorfuhren und öfter unlautere Absichten hegten, erinnern sich die Kelchs schmunzelnd an die Vorurteile. "Ich habe die Lücke gefüllt, die tschechische Handwerker hinterließen, weil sie ja damals alle in den Westen zum Arbeiten fuhren."

Thomas und Daniela Kelch freuen sich, dass die Grenzen in Europa offen sind, freier Handel ohne Zölle läuft und Hürden wie in den 1990er-Jahren verschwunden sind. Allerdings: "Mir macht große Sorgen, dass Europa kaputtgeredet wird und sich viele von EU-Vorschriften gegängelt fühlen." Seine Frau ergänzt: "Mein Eindruck ist, dass die Politiker in Brüssel den Kontakt zur Realität verlieren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie hart ein Erzgebirger für sein Geld arbeiten muss." Sie fände es gut, wenn in Brüssel alltagsnäher entschieden würde.

Mein Eindruck ist, dass die Politiker in Brüssel den Kontakt zur Realität verlieren. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie hart ein Erzgebirger für sein Geld arbeiten muss. Daniela Kelch EU-Bürgerin und Expertin für EU-Fördermittel-Akquise