Außerdem ist es sehr schön, wenn ich sehe, wie aus einem Paar wirklich eine Familie werden kann. Also diese Entwicklung, die die Familie durchmacht. Am Anfang die Sorgen, Ängste, ob alles gut gehen wird und wie die Geburt verläuft. Dann begleitet man sie noch weiter, macht die Nachsorge im Wochenbett und sieht, jetzt sind sie gefestigt und gestärkt im Elternsein.

Solche Momente gibt es immer mal wieder im Hebammenalltag. Wir haben zwar meistens das Schöne und Positive. Aber es gibt natürlich auch Mütter, die in ein lebloses Kind im Bauch haben oder eine Frühgeburt erleiden. Sie begleiten wir als Hebammen natürlich auch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass auch dort eine Begleitung stattfindet.



Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie zum Beispiel bei einer Fehlgeburt oder einer Eileiterschwangerschaft auch Hebammenhilfe in Anspruch nehmen können. Dieser Austausch ist aber wichtig: Wie gehe ich damit um? Wann kann ich vielleicht auch wieder schwanger werden? Und was gibt zu bedenken? Auch in diesen Fällen können wir gute Hinweise geben.