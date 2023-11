Gedenken in Sachsen Volkstrauertag erinnert an Opfer von Krieg und Gewalt

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen wird am Sonntag auch in Sachsen an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Der Volkstrauertag steht dabei ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. "Wenn wir im November am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken, tun wir dies im Angesicht eines Krieges in Europa. Seit dem Beginn des russisch-ukrainischen Krieges im Februar 2022 wird wieder bewusst, dass Krieg weiterhin Mittel der Politik ist", teilte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit.