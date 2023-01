Unterbringung von Geflüchteten Sachsen sucht nach richtigem Kurs in Asylpolitik

Innnenminister Armin Schuster will Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen dauerhaft vorhalten, um Geflüchtete schnell unterbringen zu können.

Für Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping sind die jüngsten Proteste gegen die Unterbringung von Geflüchteten unverständlich und besorgniserregend.

Jüngst kam es auch in Laußig zu einem Protest, obwohl noch gar keine Entscheidung gefallen ist, ob dort Flüchtlinge untergebracht werden. Die Bürger im Ort beklagen, ihnen werde nicht zugehört und es werde schlecht kommuniziert.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will ein neues Konzept für Flüchtlingsunterkünfte auf den Weg bringen. Statt des Hoch- und Runterfahrens von Kapazitäten solle es ein ständiges Fundament an Plätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen geben, sagte Schuster der "Sächsischen Zeitung". Wenn Flüchtlingszahlen steigen, könnten Unterkünfte sofort und unkompliziert belegt werden.

Sachsens Innenminister Armin Schuster will einen neuen Weg bei der Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften gehen. Bildrechte: dpa "Der Bedarf für eine nachhaltige mittelfristige Anpassung der Kapazitäten liegt ja auf der Hand", sagte Schuster. Seit Herbst kommen laut Landesdirektion Sachsen täglich zwischen 80 und 90 Asylbewerber im Freistaat an. Die Bürgermeister und Landräte hätten deutlich signalisiert, dass Ende März die Kapazitäten der kommunalen Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, falls die Asylbewerberzahlen so hoch bleiben. Damit sich die Lage für die Kommunen entspannt, sollen Geflüchtete so lange wie rechtlich möglich in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben.

Sächsischer Flüchtlingsrat verurteilt "Boot-ist-voll-Rhetorik"

Nach Ansicht des sächsischen Flüchtlingsrates gibt es ausreichend Platz zur Aufnahme von Menschen in Not. Ressentiments in der Bevölkerung und Teilen der Lokalpolitik würden diesen Raum jedoch künstlich verengen, sagte Vereinssprecher Dave Schmidtke der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Die Erstaufnahmeeinrichtungen seien aktuell zur Hälfte ausgelastet, die meisten Menschen aus der Ukraine privat untergebracht. "Absolut verwerflich ist es daher, die 'Boot-ist-voll-Rhetorik' der Rechtsextremen weiterzutragen." Damit werde grundlos Panik geschürt, Demonstrationen gegen Flüchtlinge erhielten so Zulauf.



Nach aktuellen Zahlen der Landesdirektion Sachsen sind aktuell etwa 4.300 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Die Kapazität liegt bei 8.400 Plätzen.

Integrationsministerin Köpping: Dachte, 2015 wiederholt sich nicht

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hatte Anfang der Woche mit Unverständnis und Besorgnis auf Proteste gegen die Unterbringung von Flüchtlingen reagiert. Die SPD-Politikerin erklärte am Dienstag, sie finde die mancherorts wieder aufflammende pauschale Ablehnung dieser Menschen unsäglich.



Gleiches gelte für die oft unangemeldeten Demonstrationen, die klar erkennbar von Rechtsextremisten angeführt oder begleitet würden. Sie habe eigentlich gehofft, dass sich 2015 nicht wiederhole, erklärte Köpping. Damals hatte es während der sogenannten Flüchtlingskrise vor allem in Sachsen viele asylfeindliche Demonstrationen und auch Blockaden von Unterkünften gegeben, bei denen es teilweise zu Gewalttätigkeiten kam. Petra Köpping fühlt sich angesichts der jüngsten Proteste in die Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise zurückversetzt. Bildrechte: dpa

Alle Geflüchteten, ob minderjährig oder erwachsen, ob allein oder mit Familie geflohen, ob aus der Ukraine oder aus anderen Krisen- und Kriegsregionen, haben in Deutschland einen Anspruch, menschenwürdig untergebracht zu werden. Petra Köpping (SPD) Sozial- und Integrationsministerin in Sachsen

Petition in Kriebethal, gefakte Flugblätter in Chemnitz-Einsiedel

In den vergangenen Wochen gab es an mehreren Orten in Sachsen Proteste gegen die Unterbringung von Flüchtlingen. So zum Beispiel im mittelsächsischen Kriebethal, wo sogar eine Petition gegen die Unterbringung von zwölf geflüchteten Kindern und Jugendlichen gestartet wurde. Beim Landratsamt ging eine Drohung ein, das dafür vorgesehene Gebäude in dem Kriebsteiner Ortsteil niederzubrennen. In Chemnitz-Einsiedel gab es nicht nur Protest gegen eine Unterkunft für Familien afghanischer Ortskräfte der Bundeswehr, es wurden mit falschen Behauptungen in einem amtlich wirkenden Flugblatt bei den Einwohnern Ängste geschürt. Nach den Protesten sind inzwischen die ersten afghanischen Ortskräfte in Chemnitz-Einsiedel eingetroffen. Bildrechte: mdr

"Freie Sachsen" auch bei Protest in Laußig wortführend

Gestreute Gerüchte und Fehlinformationen waren offenbar auch Auslöser einer Demonstration am vergangenen Donnerstag im nordsächsischen Laußig. Einen Tag, nachdem der Landkreis mitgeteilt hatte, eventuell auch hier Flüchtlinge unterbringen zu wollen, kam es zu Protesten. 300 Menschen zogen vor das Gemeindeamt, während dort Ortschaftsrat und Vertreter des Landkreises die mögliche Unterbringung ausloteten. Entscheidungen sollen im Februar fallen. Beobachtern und Polizei zufolge waren in allen Fällen - teils wortführend - Anhänger der rechtsextremen "Freien Sachsen" dabei. In Laußig wurden die Proteste von den als rechtsextrem eingestuften "Freien Sachsen" maßgeblich mit angeführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK