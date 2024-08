Der Ausländerrat Dresden hat sich im Februar dieses Jahres klar gegen den Erlass des Kultusministeriums geäußert. Es gehe bei dem Erlass um weit mehr als die "richtige" Schriftsprache. Er habe ganz klar auch eine politische Dimension. "Gendergerechtigkeit ist eines der Themen, denen Rechtspopulist*innen und weitere politische Kräfte den Kampf angesagt haben", so der Ausländerrat in einer Pressemitteilung. "Hier erreichte Fortschritte sollen nach ihrem Willen revidiert, die positiven Entwicklungen der letzten Jahre zurückgedreht werden." Der Erlass spiele diesen Kräften in die Hände und stärke anti-emanzipatorische Diskurse in der Gesellschaft.

Aus Sicht des Landesverbands Sachsen des Kinderschutzbundes geht der Erlass an den Lebenswelten und -wirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen in Sachsen vorbei. "Wir wissen, dass eine geschlechtergerechte Sprache für viele junge Menschen sowie Fragen nach vielfältigen Geschlechtsidentitäten wichtig sind", schreibt der Verband in einer Stellungnahme im vergangenen Jahr. Sprache wandele sich insbesondere durch Zeit- und Gesellschaftssituationen. "Wir halten geschlechtergerechte Sprache für einen Ausdruck gesellschaftlichen Fortschritts in einer diversen und gleichberechtigten Gesellschaft", so der Kinderschutzbund weiter.