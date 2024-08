Unterrichtsausfälle will Sachsens Kultusministerium mit digitalem Lernen und Unterrichten abfedern. Dazu sollen die Lehrer und Lehrerinnen mit Material versorgt werden, für die Schüler und Schülerinnen sind verschiedene Medienangebote im Internet abrufbar. "Digitales Selbstlernen werden wir an sächsischen Oberschulen und Gymnasien systematisch ausbauen", so Kultusminister Christan Piwarz. Ab dem neuen Schuljahr können diese eigenverantwortlich Unterricht auch in digitalen Selbstlernphasen umsetzen.



Eine weitere Neuerung betrifft die schriftlichen Arbeiten. Wurden dabei Genderformulierungen bisher zwar als Fehler markiert, aber nicht bestraft, gibt es für sie ab sofort Punktabzug.

Gewerkschaft bezeichnen Schulsituation als verheerend

Die sächsische Bildungsgewerkschaft GEW bezeichnet das Gesamtbild der sächsischen Schullandschaft als verheerend. Der Lehrkräftemangel werde sich in diesem Schuljahr verschärfen, stellt GEW-Vorsitzender Burkhard Naumann fest.

Die Politik muss jetzt endlich die Mangelverwaltung beenden und einen zukunftsfähigen Plan vorlegen. Burkhard Naumann GEW-Vorsitzender

"Der Unterrichtsausfall gehört an allen Schularten und in allen Regionen zum Alltag. In vielen Klassen werden Fächer gekürzt oder entfallen gänzlich. Ganze Schülergenerationen erhalten nicht die Bildung, die ihnen zusteht", sagt Naumann. Alle Schülerinnen und Schüler würden darunter leiden und Lehrkräfte vor einem weiteren Schuljahr mit sehr hoher Belastung stehen. "Die Politik muss jetzt endlich die Mangelverwaltung beenden und einen zukunftsfähigen Plan vorlegen", fordert Naumann.

Das sieht auch der Sächsische Lehrerverband SLV so. Er führt die aktuelle Lage auf Fehlentscheidungen der vergangenen 15 Jahre zurück. "Wir haben jahrelang auf die Notwendigkeit umfangreicher Einstellungen neuer, grundständig ausgebildeter Lehrkräfte hingewiesen", erklärt Landesvorsitzender Michael Jung. "Eine vorausschauende Personalpolitik hätte nicht nur den Bestand langfristig gesichert, sondern auch für eine ausgewogene Altersstruktur in den Kollegien gesorgt." Jung forderte eine nachhaltige Personalpolitik.

Landesschülerrat fordert bessere Verteilung der Lehrer auf Stadt und Land