Und wie halten es die Befragten persönlich mit geschlechtergerechten Formulierungen? Wir wollten wissen, welche Schreibweise von Personenbezeichnungen am liebsten gelesen wird. Mit großem Abstand vorn: das sogenannte generische Maskulinum, also die männliche Schreibweise. Knapp jede und jeder Dritte präferiert gendergerechte Schreibweisen, allerdings mit sehr unterschiedlichen Vorlieben: Die Beidnennung von männlicher und weiblicher Form wurde häufiger genannt als geschlechterneutrale Partizipformen. Nur zwei Prozent gaben an, dass ihnen Schreibweisen mit Genderzeichen im Wortinneren am liebsten sind.

Zu jenen, die das sogenannte Gender Gap, also Personenbezeichnungen mit Sonderzeichen im Wortinneren, präferieren, gehört MDRfragt-Mitglied Paula (20) aus Gera: "Ich bevorzuge gendergerechte Sprache mit Gender Gap, da wirklich jede*r angesprochen und sichtbar gemacht wird. Die Gewalt und der Hass gegen Trans-Personen steigt. Für mich als Betroffene*r und für all meine Freund*innen ist Sichtbarkeit wichtig, damit wir sicherer sind und unsere Probleme ernst genommen werden."

Dass die männliche Form Frauen mitmeinen soll, hält hingegen nicht nur MDRfragt-Mitglied Rosemarie (68) aus dem Saalekreis für keine Option: "Die männliche und weibliche Form zu verwenden ist nicht Gendern, sondern hat was mit Respekt gegenüber anderen Personen zu tun. Frauen in Berufen einfach unter den Tisch fallen zu lassen, in dem sie nicht erwähnt werden, also nur Lehrer, ist für mich so ein Beispiel."