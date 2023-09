Im Kampf gegen die Cyberkriminalität will Sachsens Justiz ihre Ermittlungskapazitäten ausbauen. Neben einer bereits bestehenden Zentralstelle der Generalstaatsanwaltschaft wurden in Dresden und Leipzig zwei Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet, teilte das Justizministerium am Montag mit. Die neuen Bereiche sollen mit jeweils drei Stellen besetzt werden. Außerdem würden Sonderdezernate in den Staatsanwaltschaften Chemnitz, Görlitz und Zwickau eingerichtet, hieß es.