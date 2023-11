Tagtäglich finden in Deutschland Menschenrechtsverletzungen durch Familiengerichte und Jugendämter statt. In dem Augenblick, in dem Frauen Gewalt anzeigen, findet im Gerichtssaal eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Frauen werden als bindungsintolerant, psychisch instabil, suizidgefährdet, entfremdend oder in anderer Weise für nicht fähig befunden. Alles frauenfeindliche Narrative, die wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar sind. Die beteiligten Professionen wie Gutachter, Sachbearbeiter der Jugendämter und Verfahrensbeistände fühlen sich ganz schnell berufen, irgendwelche Diagnosen in den Raum zu werfen. Das dürfen sie gar nicht, das kann nur ein Facharzt. Der Schutz der Täter steht über dem Wohl des Kindes. Es reicht lediglich die Äußerung des Vaters und schon steht die Polizei vor der Tür.