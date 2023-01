In der aktuellen Grippesaison sind bis Mitte Januar in Sachsen 94 Menschen gestorben. Allein in der zweiten Woche 2023 kamen 28 Todesfälle dazu, wie die Landesuntersuchungsanstalt am Freitag (LUA) mitteilte. Drei der Influenza-Toten bisher hatten eine Grippeschutzimpfung.