Die Polizei führt Hasspostings im Internet in ihrer Statistik als politisch motivierte Straftaten. Sie richten sich unter anderem gegen die politische Einstellung, die Nationalität, Hautfarbe, religiöse Zugehörigkeit oder sexuelle Identität der Opfer.

Der Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen, Kay Anders, kann das auch für den Freistaat bestätigen: "Da hat sich die Zahl der Hasspostings im politisch motivierten Bereich für rechts auch bei uns verdreifacht." Allerdings wiegt das in Sachsen ungleich schwerer. Denn der Anteil am Gesamtaufkommen ist im Freistaat deutlich höher gewesen als der Bundesschnitt. Zwei Drittel der Hasskommentare kamen in Sachsen aus der politisch rechten Ecke.