Das Phänomen von Mobbing und Hass im Internet gibt es seit etlichen Jahren. Aber die Auswüchse nehmen nach Aussage der Studienmacher immer mehr zu, auch in der Wahrnehmung der Internetnutzer. Vor allem während der Corona-Pandemie konnte demnach eine neue Dimension von mitunter orchestrierten Hasswellen im Internet beobachtet werden.

Und genau jener Hass, das Einkesseln und Beleidigen von Personen, führe dazu, dass sich bedrohte Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr in Diskussionen einbrächten. Oft verließen sie die Plattformen: 24 Prozent aller Befragten gaben an, ihr Profil im Zusammenhang mit Hass im Netz nicht mehr benutzt, deaktiviert oder gar gelöscht zu haben. Unter den von Hass im Netz Betroffenen sind es mit 46 Prozent fast doppelt so viele.