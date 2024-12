Doch, dass Amateurmusik überhaupt gefördert wird, erweist sich als Ausnahme. "Der Kern der Amateurmusik ist komplett privat gestaltet. Und der Kern setzt sich wahrscheinlich auch nicht mit Förderanträgen auseinander, sondern stemmt das aus eigenen Mitteln", sagt André Bischof. Er leitet eine private Musikschule in Hoyerswerda und den Bürgerchor der Stadt. Mit über 60 Mitgliedern ist er einer der größten Chöre Hoyerswerdas.

André Bischof, Chorleiter in Hoyerswerda

Laut André Bischof ist sein Chor auch ein Begegnungsraum, ein Ort, wo Menschen unterschiedlicher sozialer Milieus und politischer Gesinnungen zusammenkommen. "In Hoyerswerda gibt’s alles Mögliche: rechts, links, Mitte. Und das widerspiegelt sich auch im Chor". So bieten Chöre und Orchester neben dem musikalischen auch gesellschaftlichen Austausch. Immer unter der Prämisse, dass dieser Austausch finanziert werden kann.

Der neue sächsische Doppelhaushalt soll bis zum Sommer 2025 beschlossen werden. Bis dahin wird es ein Ringen darum geben, wofür in den kommenden Jahren Geld in Sachsen ausgegeben wird. Das sächsische Kulturministerium sagt auf Nachfrage, man wolle den Sächsischen Musikrat, den Sächsischen Blasmusikverband und den Sächsischen Chorverband auch 2025 auf hohem Niveau institutionell fördern. Torsten Tannenberg vom Sächsischen Musikrat plädiert dafür, nicht an den Orten zu sparen, wo Menschen einander begegnen – menschlich und musikalisch.