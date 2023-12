Lincks Mitarbeiter haben nach eigenen Angaben in diesem Jahr 15 solcher Heizungssysteme in Dresden installiert, allerdings nur in Neubauten. Die seien gut gedämmt und auf Wärmepumpen als Heizsystem ausgelegt. Bei Altbauten sei das anders. Die könnten nur sehr schwer so gedämmt werden, dass sie wärmepumpentauglich sind. Bei seinen Kunden stellt Linck viel Verunsicherung fest. Ihnen rät er in den meisten Fällen dazu, einen veralteten Heizkessel erstmal auszutauschen und durch einen Hybrid-fähigen Kessel zu ersetzen.