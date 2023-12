Millionen von Euro stehen für Förderprojekte in Thüringen laut Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) wegen der Haushaltssperre des Bundes auf dem Spiel. "Sollte es dabei bleiben, dass der Bund den Ländern bereits zugewiesene GRW-Mittel nicht wieder freigibt, können allein in Thüringen bewilligungsreife Projekte im Umfang von 35 Millionen Euro nicht angeschoben werden", teilte der SPD-Politiker am Donnerstag mit.