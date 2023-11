So ungefähr funktionieren auch Luftwärmepumpen. Man spricht manchmal auch vom sogenannten umgekehrten Kühlschrankprinzip. Uwe Franzke, Geschäftsführer am Dresdner Institut für Luft- und Kältetechnik, erklärt: "Eine Wärmepumpe besteht aus zwei Hauptkomponenten. Einem Teil, das draußen steht und einem Teil, das im Innenraum für die Beheizung des Gebäudes gedacht ist."

Der Teil der Wärmepumpe, der draußen steht, sieht in der Regel sehr charakteristisch aus: Es ist ein großer kompakter Block mit einem Ventilator, der der Umgebung Wärme entzieht, so der Ingenieur. "Wenn jetzt diese Außeneinheit in einer Ecke eines Gebäudes steht, an einem windstillen Tag, dann werden Sie dort natürlich eine Abkühlung spüren. Ohne Wenn und Aber. Aber die Frage, ob wir Deutschland damit abkühlen können, muss man eindeutig verneinen." Die Effekte seien verschwindend gering.