In Sachsens Flüssen sinken die Wasserstände. Mit 43 Prozent befinden sich fast die Hälfte der 148 ausgewerteten Pegel in allen Flussgebieten im Niedrigwasserbereich, sagten Karin Bernhardt vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). An weiteren 32 Prozent ist diese Marke fast erreicht. Besonders betroffen von Niedrigwasser sind Mulde und Lausitzer Neiße sowie die Nebenflüsse der Oberen Elbe. Bis Freitag werde sich kaum etwas ändern an der Situation, dann könnten ergiebige lokale Niederschläge das Wasser vor allem in Bächen und Flüsschen kurzzeitig ansteigen lassen. "Das führt jedoch zu keiner nachhaltigen Entspannung", so Bernhardt.