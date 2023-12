Sinkende Wasserstände Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Sachsen

Das Hochwasser der Elbe in Sachsen geht weiter zurück. Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums wurde am Sonnabend in Dresden ein Wasserstand von 5,09 Meter (Stand: 30.12. um 14 Uhr) gemessen. Freitag waren es demnach noch 5,92 Meter. Damit blieb der maximale Wasserstand niedriger als zunächst prognostiziert.

Der Normalpegel liegt nach Angaben des Landeshochwasserzentrums bei etwa zwei Metern. In Dresden gilt laut Behörde ebenso wie in Schöna an der tschechischen Grenze und flussabwärts in Riesa noch die Alarmstufe 2. In Riesa und Torgau gilt noch die Alarmstufe 1 (Stand: 30.12. um 15 Uhr). Die Hydrologen rechnen mit weiter sinkenden Wasserständen. Für die übrigen Flussgebiete in Sachsen gibt es keine Hochwasserwarnungen mehr.